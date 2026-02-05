Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

Fenerbahçe'nin yeni transferi yıldız futbolcu N'golo Kante ile olan samimiyetiyle dikkat çeken Hatun Çağrıcı, "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 17:05, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 17:08
Yazdır
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze: O gelir beni bulur

Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet kuran N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti. Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'ya 'Hatun anne' diye seslenen Kante'nin mütevazı tavrı, gönülleri de fethetti.

"O gelir beni bulur"

O dönem gündem olan ve N'Golo Kante ile samimi bağ kuran Hatun Çağrıcı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur. Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber