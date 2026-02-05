Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Ana sayfaHaberler Eğitim

Kafkas Üniversitesinde Nepotizm İddiaları!

Kafkas Üniversitesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan kişinin eşinin kişiye özel ilanla üniversiteye alındığı iddia ediliyor.

05 Şubat 2026
Kafkas Üniversitesinde Nepotizm İddiaları!

Kafkas Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Lisans mezunu olup alanında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretimde çocuk gelişimi eğitimi ve çocuk dergileri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili ders vermiş olmak" şartı aranmıştır.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği teamüllere aykırı şekilde özel şartlarla ve başvuracak adayı tarif eder şekilde ilan edilen kadroya planlandığı gibi yalnızca bir kişi başvurabilmiştir.

Bunun sonucunda da kendisiyle yarışan "G**** K*****" isimli aday öğretim görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Tarafımıza ulaşan iddialara göre söz konusu kadronun halen üniversite bünyesinde görev yapan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanının eşi için açıldığı ifade edilmektedir.

Üniversite yönetiminde Rektöre bağlı olarak etkin bir konumda olan Daire Başkanı düzeyindeki bir yöneticinin sadece eşinin başvurabildiği ve kazandığı öğretim görevlisi kadrosunun yasal olsa da helal olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Kafkas Üniversitesi yönetiminin söz konusu iddiaların asılsız olup olmadığını inceleyerek öğretim görevlisi alım sürecini gözden geçirmesi hususunu dikkatlerine sunmak isteriz!

