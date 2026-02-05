CTE'den 'Kırıkkale'deki cezaevine uyuşturucu madde sokma girişimine' dair açıklama

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barındırılan hükümlü ve tutuklulara, dışarıdan çeşitli yöntemlerle gönderilen materyaller aracılığıyla uyuşturucu madde temin edilmeye çalışılmasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurum personelinin dikkati ve görev bilinci sayesinde ele geçirilen suç delillerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği ifade edilen açıklamada, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yasaklı maddeleri kuruma gönderdiği iddia edilen şüphelilerin tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret, dikkat ve özveri dolayısıyla personelimizi içtenlikle tebrik ediyor, kurum güvenliğinin sağlanmasında ortaya koydukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."