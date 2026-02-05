Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin

Trafikte küçük bir kaza yapıp karşı tarafla anlaşsanız bile bu kez de icra takibiyle uğraşabilirsiniz.

Kazanın ardından karşı tarafın haberi bile olmadan adınıza başlatılan icra takibiyle on binlerce liranız bir anda buharlaşabilir.

Kusurlu taraf sadece karşı tarafın aracının onarılması değil aracın kullanılmadığı dönemler için de ödeme yapmak zorunda kalıyor.

Son yıllarda yaşanan olaylarda mağduriyetler ortaya çıkmaya başladı. Hasarlı aracın sahiplerine ulaşan avukatlar, araç sahibinden vekaletname alarak aracın hasar durumuna göre ve hasarın onarım süresini dikkate alarak ilamsız icra takibi başlatıyor. Bu durumdan hasar gören aracın sahibinin bilgisi de bulunmayabiliyor. Çünkü araç sahipleri avukatlara değer kaybı için vekalet verdiğini düşünse de avukatlar kusurlu taraftan ödeme almak için ilamsız icra takibi başlatıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?



Kazada kusuru bulunmayan tarafın aracını bıraktığı kaportacı ya da yetkili servise ulaşan avukatlar, mağdur kişinin iletişim bilgilerini elde ediyor. Bu bilgilerle birlikte kişiye ulaşarak aracına hasar verildiğini, değer kaybı oluştuğunu, bu değer kaybını sigorta şirketinin ödeyeceğini ve bu işlemlerin takip edilmesi için vekaletname verilmesini talep ediyor. Mağdur taraf da hasarın giderilecek olmasına rağmen aracında değer kaybı oluşacağı için ekstra tutarı istiyor. Avukatlar da vekaleti aldıktan sonra sigorta şirketlerine başvurarak değer kaybı tazminatı talep ediyor. Bunun dışında aracın kullanılmadığı her gün için kiralık araç ücreti de isteniyor. Değer kaybı tazminatı dışında kalan tutarları kazada kusurlu taraf cebinden karşılamak zorunda kalıyor.

İCRA TAKİBİNE DİKKAT EDİN



İlamsız icra takibi, alacaklının mahkeme kararı olmaksızın ya da mahkeme kararı olmasına rağmen ilamlı icra yolu kapalı olan alacakların tahsili için başvurulan takip olarak biliniyor. Çek, bono gibi kambiyo senetlerine özgü alacakların takibinde evrak aslının ibraz edilmesi ve icra müdürülüğüne takip açma zorunlu bir unsur iken ilamsız takipte evrak beyan edilmesi mecburi değil. Trafik kazalarındaki alacaklara ilişkin de ilamsız icra takibi başlatılabiliyor.

İCRA TAKİBİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR?



Borçlu, icra dairesinden kendisine tebliğ edilen ödeme emrine veya tahliye emrine karşı belirli sebeplerle itiraz etme hakkına sahip bulunuyor. Bu itiraz hakkını kullanmak isteyen borçlu, belirli bir süre içerisinde (genellikle tebliğ tarihinden itibaren 7 gün) icra dairesine yazılı olarak itirazını bildirmesi gerekiyor. Aksi halde icra tutarını ödemesi gerekiyor.

GEÇERLİ SEBEP SUNMALISINIZ



İlamsız icra takibi başlatılması halinde itiraz edilecekse geçerli görülecek sebepler sunulması gerekiyor. Genellikle ticari araç sahipleri araçlarının çalışmamasından ötürü yevmiyelerini talep ediyorlar. Hususi araç sahipleri de onarım süresinde araçsız kaldıkları için kiraladıkları araçların faturası ya da taksi fişlerini kanıt olarak sunabiliyor.



Bundan dolayı ticari araçlar için UTTS (yakıt alımına ilişkin veriler) kayıtlarının istenmesi, araca ilişkin emniyetten plaka takibi istenmesi ve aracın gerçekten belirtilen sürelerde trafikte olup olmadığının kontrolünün sağlanması, varsa HGS geçişlerine ilişkin dökümlerin istenmesi, ticari taksilerde kesilen fiş koçanlarındaki tarihlerin kanıt olarak sunulmasının istenmesi, araç şoförlerinin SGK kayıtlarının aracın tamir gördüğü süre dahilinde devam edip etmediğinin sorgulanması, taksimetre veya takograf cihazlarının kontrol edilip tamir süresinde kullanılıp kullanmadığının ortaya çıkarılması gibi kanıtlar icra takibini başlatan taraftan istenmesi gerekiyor.



Hususi araçlar için de onarım süresi dahilinde araç kiralanmışsa ya da taksi kullanılmışsa bunlara ilişkin faturalar ve yakıt fişlerinin kanıt olarak gösterilmesini talep ederek ilamsız icra takibine itiraz edebilirsiniz.

Tüm bunların yanında genellikle işletmelerde yer alan kamera kayıtlarının da istenmesi icra takibine taraf olan kişinin menfaatine olacak.