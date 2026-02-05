YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
TBMM'ye geliyor: 15 yaş altına sosyal medya yasaklanacak!
Başsavcılıktan gençlere uyarı: Hesabını kullandıran yanıyor!
TCMB ocak ayı raporunu yayınladı: Zam şampiyonu gıda oldu!
Yönetmelik değişti: Kentsel dönüşümde %50+1 karmaşası son buldu!
Marketlerin kağıt poşet dayatmasına KDK dur dedi!
İmamoğlu dahil 4 şüpheliye 'casusluk' suçundan iddianame
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin döviz rezervlerinin 220 milyar dolara yaklaştığını ve rezerv kalitesinin iyileştiğini açıkladı. Kredi notu görünümünün "pozitif"e çevrilmesinin arkasındaki nedenleri sıralayan Winslow, sıkı makroekonomi politikalarının meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 19:46, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 19:46
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin mali performansının iyileştiğini, döviz rezervlerinin miktarı ve kalitesinin arttığını ve dış kırılganlıklarda azalma yaşandığını söyledi.

Winslow, Fitch Ratings tarafından çevrim içi düzenlenen, 2026 yılında Türkiye'nin ülke ve bankaların notunu etkileyebilecek unsurların ele alındığı panelde konuştu.

Fitch Ratings'in 24 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini anımsatan Winslow, "Bunun başlıca nedeni büyük ölçüde döviz rezervlerinde beklenen artışa bağlı olarak dış kırılganlıklarda azalma yaşanmasıydı. Eylül 2024'te Türkiye notumuzu yükselttiğimizden beri, bu rezervlerin kalitesinde bir iyileşme ve döviz kuruna bağlı yükümlülüklerde bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

Türkiye'de sıkı makro ekonomi politikasının devam ettiğine ve gevşeme riskinin azaldığına dikkati çeken Winslow, "Görünüm değişikliği Türkiye'nin mali performansındaki bazı iyileşmeleri yansıtıyor." dedi.

Winslow, "Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi olması, kamu borcunun olmaması, stres dönemlerinde dış finansmana erişimi sürdürme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olması ve dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahip olması, kredi notunu desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin rezervleri 220 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin döviz rezervleri konusunda da olumlu ilerlediğine işaret eden Winslow, "Türkiye'nin brüt döviz rezervlerinin 2023'teki yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinden günümüzde 220 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca bu rezervlerin kalitesinin de daha iyi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Winslow, Türkiye'nin rezerv pozisyonunun iyileşmiş olmasına rağmen gelecek yıl vadesi dolacak dış borcun 224 milyar doları bulacağını, vadesi dolacak borcun yarısının bankacılık, çeyreğinin de ticari kredilerden oluştuğunu anımsattı.

Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi için tetikleyici faktörler hakkında Winslow, enflasyonun düşmesiyle birlikte tutarlı politikaların devamı ve güvenin artmasının bu alanda çok faydalı olacağını anlattı.

Winslow, özellikle dış finansman gereksinimlerinde bir azalma ile rezerv pozisyonunda projeksiyonlarının ötesinde daha fazla güçlenme olması durumunda olumlu bir not artırımı görülebileceğini sözlerine ekledi.

Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell moderatörlüğünde yapılan panele, Bank of America ekonomisti Hande Küçük, Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı da katıldı.

Fitch Ratings, 23 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Kuruluş, 28 Ocak'ta 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralanmıştı.

