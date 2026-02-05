İlkokul 1. sınıf öğrencisine çarpan servis sürücüsü tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün İ.C'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmıştı. Ağır yaralanan Tabakoğlu sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kaza yerinde yaşamını yitirmişti. İ.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

