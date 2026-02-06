6 Şubat 2026'dan önemli gündem başıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Osmaniye/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı" kapsamında düzenlenecek Sessiz Yürüyüş'e katılacak, ardından Duran Saat Kulesi Önü'nde yapılacak Kur'an Tilaveti'ni dinleyecek, Şambayat Belde Belediye Başkanlığı ile Gölbaşı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Malatya'ya geçerek Erkenek Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Özel, Doğanşehir'de basın açıklaması yapacak, belediyeye, Millet Bahçesi Konteyner Kent'e, Polat Beldesi'ne, Ören Mahallesi'ne ve Merkez Mezarlık Deprem Anıtı'na ziyarette bulunacak. Özel, daha sonra Malatya Nikah Sarayı'ndaki "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı"na katılacak.

(Adıyaman/03.40-11.00/Malatya/12.40-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Korel Otel'deki Kanun Yolu Uygulamaları Konferansı Açılışı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afyonkarahisar İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, 6 Şubat 2023'te 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anılacak.

SPOR

1- Futbolda kış transfer ve tescil dönemi tamamlanacak.

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)