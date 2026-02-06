MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak
6 Şubat 2026 tarihli atama kararları yayımlandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültelerinde kontenjanı 8 bine indiriyoruz
Lisede akran zorbalığı: Öğrencinin omuriliğini ve çenesini kıran 4 şüpheli tutuklandı
AK Partili Elitaş'tan 'seçim' açıklaması: En uygun zaman Kasım ayı!
Cezaevleri fabrika gibi çalışıyor: 200 iş kolunda 70 bin hükümlü üretiyor
YKS başvuruları yarın başlıyor: Son gün 2 Mart
Fitch'ten Türkiye analizi: Rezerv kalitesi arttı, dış kırılganlık azaldı
Aziz İhsan Aktaş davası: Zeydan Karalar dahil 9 tahliye
Bakan Uraloğlu: 1 Nisan itibarıyla 5G'nin kapsaması başlıyor
Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
İdareye karşı şikayet için en hızlı erişim yolu e-Devlet: KDK 6 ayda sonuçlandırıyor
Bakan Kurum açıkladı: İşte deprem konutlarının ödeme detayları
Sürücüler dikkat! Kazadan sonra 'hasar avcıları'nın tuzağına düşmeyin
Arslan: Asgari ücrete yapılan zammın yüzde 5'ini ocakta geri verdik
AK Partili Elitaş'tan 'umut hakkı' açıklaması: Komisyon değerlendiriyor!
Yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak
Burak'ın şüpheli ölümünde Epstein izi... Otel'de sapıklıklar oluyor
Erdoğan: Körfez'le ticaret büyüyor, yerelde denetim artacak
MSB'den Yunanistan ve İsrail'e Sert Tepki: Hak İhlali Vurgusu
BYD Manisa yatırımından vazgeçti... Cezai müeyyide gündemde
Trafik cezalarında yeni dönem: TBMM'de kabul edildi
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
ASELSAN'dan KORKUT ile Avrupa hamlesi
Altı ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Üç ilde uyuşturucu satıcılarına darbe: 123 şüpheli yakalandı
Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu
Meteoroloji Uyarısı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor
Trafik cezalarının artırılmasına dair teklif Genel Kurulda
6 Şubat 2026'dan önemli gündem başıkları

6 Şubat 2026'dan önemli gündem başıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Şubat 2026 00:01, Son Güncelleme : 06 Şubat 2026 00:04
6 Şubat 2026'dan önemli gündem başıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Osmaniye/14.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı" kapsamında düzenlenecek Sessiz Yürüyüş'e katılacak, ardından Duran Saat Kulesi Önü'nde yapılacak Kur'an Tilaveti'ni dinleyecek, Şambayat Belde Belediye Başkanlığı ile Gölbaşı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Malatya'ya geçerek Erkenek Camisi'nde cuma namazını kılacak olan Özel, Doğanşehir'de basın açıklaması yapacak, belediyeye, Millet Bahçesi Konteyner Kent'e, Polat Beldesi'ne, Ören Mahallesi'ne ve Merkez Mezarlık Deprem Anıtı'na ziyarette bulunacak. Özel, daha sonra Malatya Nikah Sarayı'ndaki "Depremde Hayatını Kaybeden Vatandaşlarımızı Anma Programı"na katılacak.

(Adıyaman/03.40-11.00/Malatya/12.40-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Korel Otel'deki Kanun Yolu Uygulamaları Konferansı Açılışı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek Afyonkarahisar İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(Afyonkarahisar/09.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler, 6 Şubat 2023'te 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de anılacak.

SPOR

1- Futbolda kış transfer ve tescil dönemi tamamlanacak.

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

