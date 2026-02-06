MEB 12 merkez için 826 sözleşmeli eğitim personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli eğitim personeli alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alım, Türkiye genelinde 12 eğitim ve uygulama merkezini kapsıyor.

Başvurular Şubat ayı içinde alınacak, adaylar Mart ayında sözlü sınava girecek.

Kimler başvurabilecek?

İlana göre başvuruda bulunabilecek adaylar şu gruplardan oluşuyor:

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri

MEB kadrolarında görev yapan doktor veya daha üst akademik unvana sahip personel

MEB'de öğretmen olarak görev yapan, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip adaylar

Başvurular, Ek-1 "Eğitim Personeli Değerlendirme Formu" üzerinden alınacak ve adaylar sözlü sınavla belirlenecek.

12 merkezde görevlendirme yapılacak

Sözleşmeli eğitim personeli alımı yapılacak merkezler ve kontenjan sayıları şöyle:

Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi: 124

Kayseri Eğitim ve Uygulama Merkezi: 96

Ankara Nurettin Topçu Eğitim ve Uygulama Merkezi: 92

Gaziantep Eğitim ve Uygulama Merkezi: 88

İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Eğitim ve Uygulama Merkezi: 90

İstanbul Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi: 72

Ankara Başöğretmen Atatürk Eğitim ve Uygulama Merkezi: 63

Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

İstanbul Haydarpaşa Eğitim ve Uygulama Merkezi: 47

Aksaray Eğitim ve Uygulama Merkezi: 46

Erzurum Eğitim ve Uygulama Merkezi: 35

Ankara Eğitim ve Uygulama Merkezi: 26

Toplamda 826 personel istihdam edilecek.

Başvuru ve sınav takvimi

İlanda yer alan takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

Başvuru tarihleri: 9-13 Şubat 2026

Başvuruların değerlendirilmesi: 16-18 Şubat 2026

Sözlü sınava girecek adayların ilanı: 28 Şubat 2026

Sözlü sınav tarihleri: 3-9 Mart 2026

Atama sonuçlarının açıklanması: 25-27 Mart 2026

İlanı görmek için tıklayınız.