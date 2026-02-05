Çatalca açıklarında insansız hava aracı bulundu
Çatalca Karacaköy açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız hava aracı, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAS timi ekipleri tarafından imha edildi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Karadeniz'de Çatalca Karaburun açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avına çıkan balıkçılar denizin üstünde bir cisim olduğunu farketti. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı SAS timi ekipleri sevk edildi. Bunun üzerine denizde incelemeler başlatan ekipler cismin insansız hava aracı olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından insansız hava aracının SAS timi ekipleri tarafından imha edildiği öğrenildi.