Tek Kullanımlık Plastikler İçin Kısıtlama Geliyor
Memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığında yeni gelişme!
Ücretli çalışan sayısı belli oldu!
Erzincan'da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı
Bakan Şimşek: Piyasanın enflasyon beklentileri geriliyor
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı
Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
Ali Yalçın: İkinci Teklif Bugün Gelmeli, Müzakere Süresi Daralıyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlikleri modern binalarda olacak
Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem
PMYO Giriş Sınavı Merkezleri ve Sınav İşlemleri Açıklandı
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor
Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Brüt Rezervler Zirvede
Elektrik tüketimine cepten takip
İBB'ye yeni operasyon: Beyoğlu Belediye Başkanı Güney gözaltında
Beş taşınmaza 858 milyon 369 bin liralık teklif geldi
Kurum: Balıkesir depreminde ağır hasarlı 675 konut tespit edildi
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da Cezaevine konuldu
Deprem Ülkesi Türkiye'de Milyonlarca Konut Hala Sigortasız!
Bakan Fidan'ın Mossad Direktörü ile Görüştüğü İddiası Yalanlandı
Türkiye Kavruldu: 24 Kentte 40 Derece Üzeri Sıcaklık
Cevdet Yılmaz: TCMB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Erdoğan'dan, Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası
Memurlar sahada, gözler yarınki zam teklifinde
Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı

İstanbul'da bir özel okulun kitap ve kırtasiye fiyatları gündem oldu. Matematik kitabı 43 bin TL, resim defteri 1.700 TL olarak listelendi. Veliler bu fahiş fiyatlara tepki gösterdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 14:05, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 14:08
İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı kitap ve kırtasiye listesi, astronomik fiyatlarıyla gündem oldu. Velilere sunulan alışveriş sepetinde, bir matematik kitabı 43 bin TL, bir resim defteri ise 1.700 TL olarak fiyatlandırıldı. Sepetin toplam bedeli yaklaşık 120 bin TL'yi bulurken, velilerin yoğun tepkisi sonrası fiyat 79 bin TL'ye düşürüldü.

Velilerden Büyük Tepki

Okulların açılmasına kısa süre kala yapılan hazırlıklar, bazı özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. NTV'nin haberine göre, ilgili okulun hazırladığı listede matematik kitabının fiyatı 48 bin TL'den 43 bin TL'ye "indirimli" olarak gösterildi. Türkçe kitabı 4 bin TL, din kültürü kitabı 3 bin TL olarak listelendi. Bir resim defterinin ise 1.700 TL'ye satılması dikkat çekti.

"Yanlış Anlaşılma" Açıklaması

Velilerin itirazları üzerine okul yönetimi, fiyat listesinde yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Aynı malzemelerden oluşan alışveriş sepetinin toplam tutarı bu kez 79 bin TL olarak revize edildi.

Yıllık Eğitim Maliyeti 1 Milyon TL'yi Buluyor

Kitap, kırtasiye ve kıyafet masrafları dışında, söz konusu okulda bir 5. sınıf öğrencisinin yıllık eğitim maliyetinin ortalama 1 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Yasal Düzenleme ve Boşluklar

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, okullarda kitap satışının yasal olmadığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders kitaplarını ücretsiz sağladığını hatırlattı. Kösegil, özel okulların belirli bir oranda ücret sınırına tabi olduklarını, bu nedenle ek gelir elde etmek için kitap, yemek ve servis gibi kalemlerden yüksek ücretler talep ettiklerini vurguladı.

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Veliler ise şimdiden hem okul ücretleri hem de yan giderler konusunda ciddi bir mali yük ile karşı karşıya.

