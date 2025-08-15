Özel Okullarda Kitap ve Kırtasiye Fiyatları Rekor Kırdı

İstanbul'da bir özel okulun 5. sınıf öğrencileri için hazırladığı kitap ve kırtasiye listesi, astronomik fiyatlarıyla gündem oldu. Velilere sunulan alışveriş sepetinde, bir matematik kitabı 43 bin TL, bir resim defteri ise 1.700 TL olarak fiyatlandırıldı. Sepetin toplam bedeli yaklaşık 120 bin TL'yi bulurken, velilerin yoğun tepkisi sonrası fiyat 79 bin TL'ye düşürüldü.

Velilerden Büyük Tepki

Okulların açılmasına kısa süre kala yapılan hazırlıklar, bazı özel okullardaki yüksek fiyat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. NTV'nin haberine göre, ilgili okulun hazırladığı listede matematik kitabının fiyatı 48 bin TL'den 43 bin TL'ye "indirimli" olarak gösterildi. Türkçe kitabı 4 bin TL, din kültürü kitabı 3 bin TL olarak listelendi. Bir resim defterinin ise 1.700 TL'ye satılması dikkat çekti.

"Yanlış Anlaşılma" Açıklaması

Velilerin itirazları üzerine okul yönetimi, fiyat listesinde yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Aynı malzemelerden oluşan alışveriş sepetinin toplam tutarı bu kez 79 bin TL olarak revize edildi.

Yıllık Eğitim Maliyeti 1 Milyon TL'yi Buluyor

Kitap, kırtasiye ve kıyafet masrafları dışında, söz konusu okulda bir 5. sınıf öğrencisinin yıllık eğitim maliyetinin ortalama 1 milyon TL'ye ulaştığı belirtiliyor.

Yasal Düzenleme ve Boşluklar

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, okullarda kitap satışının yasal olmadığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ders kitaplarını ücretsiz sağladığını hatırlattı. Kösegil, özel okulların belirli bir oranda ücret sınırına tabi olduklarını, bu nedenle ek gelir elde etmek için kitap, yemek ve servis gibi kalemlerden yüksek ücretler talep ettiklerini vurguladı.

Okullar Ne Zaman Açılıyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Veliler ise şimdiden hem okul ücretleri hem de yan giderler konusunda ciddi bir mali yük ile karşı karşıya.