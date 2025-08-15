İnşaat üretim endeksi haziranda arttı
İnşaat üretim endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 24,9 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 23,6 arttı.
İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, haziranda bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.