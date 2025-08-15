Bayraktar: Suriye'ye 900 megavatlık elektrik ihracatı yapabileceğiz
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 71 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 11:24, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 11:30
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 71 bin yapı dönüşüyor

Deprem riski altındaki İstanbul'da, 8 milyon 70 bin 177 bağımsız bölüm bulunuyor. Bunlardan 1,5 milyonunun riskli olduğu belirlenirken, 600 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Bakanlıkça hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlara hem mali destek veriliyor hem de riskli yapılar için hızlı dönüşüm olanağı sunuluyor.

Yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen kampanyada, bugüne kadar yaklaşık 71 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci desteklendi.

İnşaatları TOKİ veya Emlak Konut GYO üstleniyor

Birden fazla binanın ada bazında anlaşılarak, site benzeri büyük çaplı dönüşümü durumunda da Yarısı Bizden desteğinin "alan bazlı dönüşüm modeli" sunuluyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde inşaatları TOKİ veya Emlak Konut GYO üstleniyor. Bu modelde vatandaşlara 875 bin liralık hibe verilip, bina maliyetinden düşürülüyor. Kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

Vatandaşlar "yüklenici firma ile dönüşüm modeli"nde sağlanan 1 milyon 875 bin liralık desteğin, 875 bin liralık kredi kısmını geri ödüyor. İş yerleri için de 1 milyon liralık desteğin 437 bin 500 liralık kredisinin geri ödemesi yapılıyor.

Kampanya kapsamında kredi geri ödemesi, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vade imkanı sunuluyor.

Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanı gibi kıstaslara bakılmıyor.

Hem konut hem de iş yeri için hak sahibine 1 defaya mahsus taşınma desteği, hibe olarak veriliyor.

Hak sahibine, 1 konut ya da 1 iş yeri için tek seferde 125 bin lira taşınma desteği ödeniyor. Daire veya iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödeme yapılıyor.

