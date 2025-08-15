Bakanlık Duyurdu! Aynı Markada İkinci Kez Domuz Eti Tespiti
Bifet marka sucukta domuz eti, Karakoç sucukta kanatlı eti ve bazı peynirlerde mantar ilacı tespit edildi. Tüketicilere güvenli gıda uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2025 10:33, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2025 10:31
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni firmalar ekledi. Artık yediğimiz ürünlerin içeriğinde neler olduğunu daha kolay bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bakanlık, gıda güvenliğini hiçe sayan fırsatçılara karşı kararlı duruşunu sürdürüyor. Bu kapsamda, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" adıyla bir uygulama başlatıldı. Uygulama ile bakanlık tarafından yapılan resmi kontroller sonucunda, laboratuvar analizleriyle taklit veya tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar ve ürünler kamuoyu ile paylaşılıyor. Liste bir kez daha güncellendi.

Yeni Skandallar ve Tespitler

  • Bifet Gıda'ya ait "Bifet" marka dana sucukta domuz eti tespit edildi. Aynı markanın salamında da domuz eti bulunmuştu.
  • Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Karakoç marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
  • "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Asova ve Aybey marka peynirlerde mantar tedavisinde kullanılan "netanmisin" maddesi tespit edildi.

Tüketicilere Uyarılar

  • Ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmeli, ambalajı yırtılmış veya bozulmuş ürünler satın alınmamalı.
  • Şüphe duyulan gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı'na başvurulmalı.
  • Açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı belirtiliyor.
  • Takviye edici gıdaların, zayıflatma, cinsel performans artırma gibi iddialarla satılan ürünlerden uzak durulmalı ve sadece Bakanlık onaylı ürünler tercih edilmeli.

Listeye Nasıl Ulaşılır?

Güncel taklit ve tağşiş listesine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Liste, 30 gün süreyle duyurular bölümünde yer alıyor. Bakanlık, gıda güvenilirliğini sağlamak için denetimlerini 'tarladan sofraya' prensibiyle sürdürürken, tüketicilerin bilinçli tercihler yapması ve şüpheli ürünleri bildirmesi gerektiğini vurguluyor.

