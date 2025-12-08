Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Futbolda 'bahis' soruşturmasında tutuklama kararları
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi
Sponsorlu İçerik
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
DMM'den 'İstanbul'da yeni bir ilçe kurulacak' iddialarına yalanlama
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
İstanbullular dikkat: 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştu
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını 11 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5 seviyesine indirmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 23:40, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 23:50
Yazdır
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verilmişti.

TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon vurgusu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.

"Faiz indirimleri enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir"

Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır" görüşlerini paylaştı.

Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber