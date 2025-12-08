Mersin'de seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 07:52, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 07:53
Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.
Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.