Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme, tapu işlemlerini erteleyen vatandaşlar için önemli bir mali yük getirecek. Buna göre, 31 Aralık 2025'e kadar tapusunu almayanlar, 2026'dan itibaren emlak vergisi değerlerindeki artış nedeniyle çok daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalacak.

Düzenleme uyarınca, 2026 yılında bina ve arazi vergisine esas alınacak değerler, 2025 yılının en fazla üç katı olabilecek. Böylece emlak vergisine esas değerlerde sert bir artış öngörülüyor.

Tapu devrini geciktirenler doğrudan etkilenecek

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, tapu harcının gerçek satış bedeli üzerinden ödenmesi gerektiğini hatırlattı, şu örneği verdi:

"2025 yılında vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun, 2026'da emlak vergisine esas değeri en fazla 9 milyon TL olabilecek. Bugün 3 milyon TL'lik bir ev için toplam 120 bin TL tapu harcı ödeniyor; alıcı ve satıcı 60'ar bin TL veriyor. Ancak 2026'da aynı evin rayiç bedeli 9 milyon TL olacağından tapu harcı 360 bin TL'ye çıkacak. Bu durumda alıcı ve satıcı 180'er bin TL ödemek zorunda kalacak.

"Gerçek alış bedeli ile 2026'da geçerli olacak vergi değeri üst sınırı karşılaştırıldığında, daha yüksek tapu harcı ödememek için tapuların 2025 sonuna kadar alınması avantajlı olacaktır."

