Trendyol Süper Lig'de 15. haftada beraberlik rekoru
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 9 karşılaşma, rekor sayıda beraberlikle sonuçlandı. Haftada atılan 21 gole rağmen, 6 karşılaşma puanların paylaşılmasıyla sona erdi. Bu sonuçlar, zirve yarışını yeniden şekillendirdi. Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, deplasmanda kazanan Trabzonspor 34 puanla 2. sıraya çıktı. Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve puan kaybeden Fenerbahçe ise haftayı 33 puanla 3. sırada tamamladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 22:24, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 22:27
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 6'sında beraberlik yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının kapanış gününde 2 maç yapıldı. Bu hafta oynanan 9 maçta 21 gol atılırken, 6 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, İzmir'de kazanan Trabzonspor 34 puanla 2. sıraya çıktı. Puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, haftayı 33 puanla 3. sırada kapattı.Haftanın maçları ve sonuçları:
Galatasaray - Samsunspor: 3-2
Eyüpspor - Kayserispor: 1-1
Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Başakşehir - Fenerbahçe: 1-1
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor - Kasımpaşa: 0-0
Göztepe - Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2
Alanyaspor - Antalyaspor: 0-0