Trabzon'dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Adli emanetten bir soygun haberi de Konya'dan
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Bursa'da Otizmli Öğrenciler Sıralara Bağlandı: Soruşturma
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trabzon'dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Trabzon'dan ocak-kasım döneminde 57 bin 565 ton fındık ihraç edilerek, 523 milyon 314 bin dolar gelir elde edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 14:10, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 14:11
Yazdır
Trabzon'dan 11 ayda 523 milyon dolarlık fındık ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Türkiye'den yurt dışına yılın 11 ayında 221 bin ton fındık satıldığını duyurdu.

Türkiye'den 118 farklı ülkeye fındık ihracat yapılırken, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda oldu.

Trabzon'dan ise yılın 11 ayında 57 bin 565 ton fındık ihraç edildi, karşılığında 523 milyon 314 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 31, değerde ise yüzde 28 oranında düşüş yaşandı.

Fındık ihracatında Trabzon ikinci sırada yer alırken ocak-kasım döneminde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında ise Trabzon'dan 5 bin 952 ton karşılığında 69 milyon 215 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber