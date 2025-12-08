Polis memuru evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde acı olay...

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere gece evinde kalp krizi geçirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

51 yaşındaki Mevlüt Tencere evinde hayatını kaybederken, cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru için sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Mevlüt Tencere'nin cenazesi mesai arkadaşları ve yakınları tarafından görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Mevlüt Tencere'nin cenazesi burada yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derbent ilçesine gönderildi.