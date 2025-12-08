Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!

Konya'nın Kulu ilçesi Adliyesi'nde yaklaşık 13 yıldır görev yapan ve son dönemde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak çalışan Ayşe S.'nin, ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. Ayşe S., geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte savcılığa giderek itirafta bulunmasıyla skandal ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 15:54, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 17:34
Yazdır

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev yapan memur, ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Son 2 ayda hesabına 6,5 milyon TL geçirdiği iddia edilen memur Ayşe S., savcılığa gidip itirafta bulunmasının ardından tutuklandı.

Kulu Adliyesinde yaklaşık 13 yıldır görev yapan Ayşe S.'nin, 10 yıl Asliye Ceza Mahkemesinde çalıştığı, son 2 yıl 5 aydır da Kulu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak çalıştığı öğrenildi. İhale bedellerinin zimmete geçirilmesi olayı ise Ayşe S.'nin savcılığa gidip itirafta bulunmasıyla ortaya çıktı. Ayşe S.'nin geçtiğimiz çarşamba günü yanında eşi ile birlikte Kulu Adliyesi'ne giderek savcılıkta itirafta bulundu. Savcılık ifadelerinin ardından 1 gün nezarette tutulan Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ayşe S. hakkında adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ayşe S.'nin satış memurluğu kapsamında ihale bedellerini kendi hesabına aktardığı, bu paraları ise kripto para ve bahis işlemlerinde kullandığı iddia edildi. Şüpheli Ayşe S.'nin son 2 ayda yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında aktarım yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 1 yıldır işlem yürüttüğü ileri sürüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber