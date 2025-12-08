Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Konya'nın Kulu ilçesi Adliyesi'nde yaklaşık 13 yıldır görev yapan ve son dönemde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak çalışan Ayşe S.'nin, ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. Ayşe S., geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte savcılığa giderek itirafta bulunmasıyla skandal ortaya çıktı.
Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev
yapan memur, ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Son
2 ayda hesabına 6,5 milyon TL geçirdiği iddia edilen memur Ayşe S., savcılığa
gidip itirafta bulunmasının ardından tutuklandı.
Kulu Adliyesinde yaklaşık 13 yıldır görev yapan Ayşe S.'nin, 10 yıl Asliye
Ceza Mahkemesinde çalıştığı, son 2 yıl 5 aydır da Kulu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde
satış memuru olarak çalıştığı öğrenildi. İhale bedellerinin zimmete geçirilmesi
olayı ise Ayşe S.'nin savcılığa gidip itirafta bulunmasıyla ortaya çıktı. Ayşe
S.'nin geçtiğimiz çarşamba günü yanında eşi ile birlikte Kulu Adliyesi'ne giderek
savcılıkta itirafta bulundu. Savcılık ifadelerinin ardından 1 gün nezarette
tutulan Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli
Ayşe S. hakkında adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Ayşe S.'nin satış memurluğu kapsamında ihale bedellerini kendi hesabına aktardığı, bu paraları ise kripto para ve bahis işlemlerinde kullandığı iddia edildi. Şüpheli Ayşe S.'nin son 2 ayda yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında aktarım yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 1 yıldır işlem yürüttüğü ileri sürüldü.