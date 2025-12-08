En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı: Operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, ve Meltem Acet'in gözaltına alınması, Hande Sarıoğlu'nun da ifadeye çağrılması gündem olmuştu. Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası ortaya çıkarken, operasyonu bir sosyal medya fenomeninin telefonundaki bilgilerinin deşifre edilmesinin ateşlediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu, sanat, magazin ve medya dünyasını sarstı.

Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi sonucunda ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Operasyonun fitilini fenomen isim ateşledi

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonun fitilini gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşledi.

Sanat dünyası mercek altında

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

Operasyon kapsamında, aralarında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda ünlü isim, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı. Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını iddia ettikleri öğrenildi. Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

Spikerler ifade verdi

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu. Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç isim de işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

