Hüseyin Baş, BTP Genel Başkanlığına yeniden seçildi

BTP'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, Keçiören Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, kongredeki genel başkanlık seçiminde 1140 delege oy kullandı.

Geçerli oyların 1136'sını alan Baş, yeniden genel başkan seçildi.

Kongrede konuşan Baş, "Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda gayret ettiklerini belirterek, "'Güçlü Türkiye' diyorsanız, o güçlü Türkiye Türk Milleti'nin güçlü olmasından geçer. Millet fakru zaruret içerisindeyken, devlet güçlü olamaz. İstediğiniz kadar anlatın. Pasaportun sağda solda geçmiyorsa, cebinde paran yoksa, sözün dinlenmiyorsa, sen güçlü devlet olamazsın. Bağımsız Türkiye Partisi güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara'dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.