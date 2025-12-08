Ünlü fotoğrafçı Martin Parr hayatını kaybetti

İngiltere'deki sıradan insanların gündelik yaşamını renkli ve çarpıcı karelerle belgelemesiyle tanınan dünyaca ünlü İngiliz fotoğrafçı Martin Parr, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Martin Parr Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre 2021'de kanser teşhisi konulan Parr, 6 Aralık'ta İngiltere'nin güney batısında yer alan Bristol'deki evinde hayata veda etti.

Vakıf, 73 yaşındaki belgesel fotoğrafçısının hatırasını uluslararası fotoğraf ajansı Magnum Photos ile birlikte yaşatacaklarını açıkladı.

Parr'ın cenaze işlemlerine ilişkin detayların gelecek günlerde açıklanacağı bildirildi.

İngiliz belgesel fotoğrafçılığını değiştiren isimlerden

Özellikle 1980'lerde İngiliz tatil beldesi New Brighton'da çektiği fotoğraflardan oluşan "The Last Resort" serisiyle adını duyuran Parr, günlük hayattan fotoğraflarıyla tanınıyor.

Tatilciler, marketler, köy eğlenceleri, kafelerde oturan insanlar gibi sade insanların hayatına dair fotoğraflar çeken Parr'ın 100'ün üzerinde fotoğraf kitabı ve arşivinin korunduğu vakfı bulunuyor.

Sadece İngiltere değil, farklı ülkelerde de çalışmalar yapan Parr, İngiliz belgesel fotoğrafçılığını değiştiren isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Parr'ın fotoğrafları siyah-beyaz nostalji fotoğraflarından renkli belgesel fotoğrafçılığına geçişte eğlenceli kareler olarak dikkati çekiyor.

İngiltere'yi belgelerken insanlarda eğlenme ve empati hissi uyandıran fotoğraflar için Parr'ın, "Eğlenceye gizlenmiş ciddi fotoğraflar" benzetmesini yaptığı biliniyor.