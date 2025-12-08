Çankırı'da yangın: İki ev küle döndü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köyde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 07:25
Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İki evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken iki ev adeta küle döndü.