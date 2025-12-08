Kars'ta yoğun kar yağışı: Mahsur kalan 2 araç kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç kurtarıldı, 8 köy yolu da ulaşıma açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 07:43, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 07:53
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle Selim ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı, Akçakale yolunda 2 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 aracı kurtarıp ulaşıma kapalı köy yollarını açtı.