Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
Yüz lira bozuk para getirene iki ekmek hediye

Sivas'ta bir ekmek fırını, bozuk para problemini aşmak için ilginç bir kampanyaya imza attı. İşletme, 100 TL bozuk para getirene iki ekmek hediye ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 23:41, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 23:24
Sivas'ta bir fırın, yaşanan bozuk para sıkıntısına ilginç bir yöntemle çözüm aradı. 1 TL ve 50 kuruştan oluşan toplam 100 lira bozuk para getiren vatandaşlara iki ekmek hediye eden işletmenin başlattığı bu uygulama kısa sürede dikkat çekti. Para üstü verirken yaşanan aksaklıkları azaltmayı hedefleyen kampanya, vatandaşların da ilgisini çekti. Kampanyayı duyan bazı vatandaşlar bozuk para biriktirerek fırına gelirken, uygulamanın bozuk para temininde kolaylık sağlasa da problemi tam olarak çözmediği belirtildi.

Kampanya ile ilgili konuşan fırın çalışanı Mustafa Musab Karakaya, "Bir ekmek 12.5 TL. Bu nedenle bozuk para konusunda sorun yaşamaya başladık. Temin etmek için bankalara, diğer esnaflara ulaşmaya çalıştık ama onun da bir sınırı oluyor. Daha önce böyle bir kampanya yapmıştık, gayet işe yaramıştı. Tekrar deneyelim, neden olmasın dedik ve kampanyamızı yeniden başlattık. Müşteriler 1 lira ve 50 kuruş şeklinde yüz lira getiriyor, hem bozukluklarını tümletiyoruz hem de iki ekmek hediye ediyoruz.

Bozuk para sorununu bu şekilde çözüyoruz. Hem bizim için hem de müşteriler için güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Bazı müşteriler bir sefer gelmekle kalmadı, 3 veya 4 defa geldiler. Bazıları memnun olduğunu belirtti, 'Ne iyi ettiniz, bozukları ne yapacağımı bilmiyordum. Hem paramı tümlediniz hem de iki ekmek verdiniz' dedi. Biz de teşekkür edip, bozuk para sorunumuzu çözdüklerini söyledik" dedi.

