8 milyar liralık Forex vurgununa 84 tutuklama

Forex hesapları açtırarak mağdurlarını tuzağa düşüren dolandırıcılara yönelik operasyonlarda 84 şüpheli tutuklandı.

08 Aralık 2025 08:26
8 milyar liralık Forex vurgununa 84 tutuklama

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor.

Soruşturma Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Yıl boyunca süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara "Almanak" adı verildi.

Soruşturmada, oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde Forex hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vadettiği iddia edilen kişilerin, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi.

PARALARI COIN HESAPLARINA YOLLADILAR

Şirketler adına açılan hesaplardaki paraların; farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara gönderildiği belirlendi.

Bankalardan ve ATM'lerden para çekme görüntüleri dosyaya delil olarak girdi ve bu sayede hesapçılar da tespit edildi.

18 ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI

İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, sözde Forex hesapları açtırarak yasa dışı işlem yapan 174 kişi yakalandı.

Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MAĞDURLARI İKİNCİ KEZ DOLANDIRDILAR

Şüphelenerek parasını geri isteyen mağdurlara vergi stopaj adı altında parayı ödemeleri kaydıyla iade edebileceklerini söyleyen şüphelilerin, mağdurları tekrar dolandırdığı belirlendi.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro'nun çalışmasında; 40 müştekiyi yatırım vaadiyle dolandıran, şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen sahte Forex çetesine dinleme yapıldı.

Cümleler ve reklam kampanyaları arasında; "Zirve üstüne zirve", "Size her gün iki katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz", "Bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur", "Tek tıkla kazan hem de online" ve "Para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç" ifadeleri yer aldı.

8 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu alındı.

Rapora göre, dolandırıcılık suçunda kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi.

Hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu görüldü.

