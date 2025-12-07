Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tanışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hayrettin Ünal ile Dermatoloji Uzmanı Dr. Fadime Ünal çifti, üç yıl önce atandıkları Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor. Hekimliğin zorluğunu birbirlerine destek olarak aştıklarını belirten çift, mesleki anlamda birbirlerine hasta yönlendirdiklerini ve tıbbi konularda sürekli danıştıklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 11:40, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 11:44
Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Hayrettin ile Fadime Ünal çifti, hayatın ve mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak kolaylaştırıyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2010'da tanışan 36 yaşındaki Hayrettin ile 33 yaşındaki Fadime Ünal çifti, mezun olduktan iki yıl sonra hayatını birleştirdi.

Bir süre farklı illerde doktorluk yapan çift, üç yıl önce atandıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde birlikte görev yapıyor.

Evliliklerindeki uyumu iş hayatlarına da yansıtan ve bir çocukları olan çift, hastaları için özveriyle mesai yapıyor.

- "Birbirimizi motive ederek okulumuzu bitirdik"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Hayrettin Ünal, AA muhabirine, tıp fakültesinde fotokopi notları verdiği sırada tanıştığı eşinin eğitim ve uzmanlık sınavında kendisine desteğinin büyük olduğunu söyledi.

Eşiyle tanıştıktan sonra derslerine daha fazla çalışmaya başladığını anlatan Ünal, "Branşlaşma sürecinde beni yönlendirdi. Birbirimizi motive ederek okulumuzu bitirdik. Yıllardır da doktor olarak çalışıyoruz." dedi.

Ünal, eşiyle bazen birbirlerine hasta yönlendirdiklerini, takibi konusunda da yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, "Mesleki anlamda evde ve hastanede bazı tıbbi konularda birbirimize danışıyoruz. Aynı hastanede olmamız bizim için çok büyük bir şans. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. Hekimlik zaten başlı başına yorucu bir meslek. Eşimin yetişemediği yerde ben yardımcı oluyorum." diye konuştu.

- Evde de hastanede de hastaları düşünüyorlar

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fadime Ünal da eşiyle aynı hastanede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleğin stresli olduğuna dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Bizim hastayla artık bir bağımız oluyor. Sonuçta hekim hasta ilişkisi çok farklı. İyileştirmek istiyorsunuz. Bir nevi onun yerine empati yapıyorsunuz. Kendi ailemizden biri gibi oluyorlar. Akşam evde de hastalarımıza daha iyi nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyor, üzerinde konuşuyoruz. Aynı hastanede çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Aynı hastanede çalışmayı avantaja dönüştürüyoruz. Bazen bizi aşan durumlarda hocalarımızdan destek istiyoruz, onlara danışıyoruz. Benim hastalarım bazen eşimden, eşimin hastaları da benden tedavi konusunda destek isteyebiliyor. Bu konuda da birbirimize desteğimizi sürdürüyoruz. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyuz."

Hastanenin Başhekimi Abdul Fettah Nur da Ünal çiftinin uyumlu ve başarılı performans göstermesinden dolayı kendilerinden memnun olduklarını ifade etti.

