Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor: 14 gün kesintisiz görüşme!
MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı
Çocukları böyle ağlarına düşürüyorlar: Lüks hayat, alkol, uyuşturucu!
'Hakaret' davalarında yeni dönem: Kazanç kapısı kapanıyor!
Türkiye'nin geleceği tehlikede: Okullar kapanacak, ordu asker bulamayacak!
Çalışma tamamlandı: İşte 'doğum izni' taslağının detayları!
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
ULUSLARARASI Bilim ve Düşünce Derneği (ISTAF) tarafından düzenlenen 'Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze' programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yerelde de bizlere düşen, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, hayırseverlerimizle birlikte karınca kararınca safımızı belirterek, katkımızı sunarak Filistin'in, Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da olacağını dosta düşmana anlatmamız lazım, göstermemiz lazım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 22:23, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 22:25
İstanbul Valisi Davut Gül, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Derneği (ISTAF) tarafından Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen 'Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze' programına katıldı. Gazze'de ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara umut olmak, insani yardım farkındalığını artırmak ve toplanan tüm desteklerin Türk Kızılay'ı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, TBMM Meclis İdari Amiri İstanbul Milletvekili Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz, ISTAF Onursal Başkanı AK Parti 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönem İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan, akademisyenler ve davetliler katıldı. Filistin Müzikleri Dinletisi ile başlayan program, çocukların Filistin çocuk tiyatrosu ile devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmalarını gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül'e ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz tarafından hediye taktim edildi. Ardından program panel konuşmalarıyla devam etti.

'FİLİSTİN'İN MÜSLÜMANLARA AİT OLDUĞUNU GÖSTERMEMİZ LAZIM'

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu tür etkinlik davetlerini gördüğümüzde, etkinliklerin yapıldığını gördüğümüzde ilk hissettiğimiz şey şu, aslında hepinizin hissettiği gibi mümkünse orada olmamız, imkan varsa katkı sunmamız ve safımızı belirtmemiz lazım. Türkiye, hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda mazlumların yanında, zalimlerin karşısında. Bizim duruşumuz belli. Aslında 'Dünya 5'ten büyüktür' derken Cumhurbaşkanımız, hepimizin adına, millet olarak, devlet olarak bizim sözcümüz oluyor. Yerelde de bizlere düşen, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere, hayırseverlerimizle birlikte karınca kararınca safımızı belirterek, katkımızı sunarak Filistin'in, Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da olacağını dosta düşmana anlatmamız lazım, göstermemiz lazım" dedi.

'BİZİM İÇİN İSTANBUL NEYSE KUDÜS DE ODUR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Biz yolculuğumuzdan asla vazgeçmeyiz. Onurlu bir şekilde, çalışarak gece gündüz mücadele vererek yeryüzünün daha adil, daha insanca yaşandığı bir dünya olması için mücadele veririz. Hedefimiz büyük. Bu hedef doğrultusunda çalışmak zorundayız. Filistin'de neler olup bittiğini bilmeyenlerin dünyayı anlamaları mümkün değildir. Tarih boyunca Kudüs'e ve Filistin coğrafyasına kim hakim olmuşsa dünyaya da onlar hakim olmuştur. Biz uzun yıllar orada hakimiyet altında, hakimiyetimiz oldu. O zaman üç kıtada hüküm sürüyorduk. Ama bugün ne halde olduğunu görüyoruz. O yüzden hedeflerimizi büyük tutmak zorundayız. Buradaki kardeşlerimizle dayanışmak da hem insani, hem vicdani, hem ahlaki, hem İslami, hem de tarihi görevimizdir. Birçok sebepten dolayı bizim için İstanbul neyse, Konya neyse, Bursa neyse, Diyarbakır neyse, Kudüs de odur, Trablus da odur, Beyrut da odur, Şam da odur" ifadelerini kullandı.

'İNANIYORUM Kİ GAZZE YENİDEN ÇİÇEKLENECEK'

ISTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz , "Bugün Gazze'ye bir çiçek olmak için geldik. Yarın o çiçeğin orman olmasını sağlayacak olan ise muhakkak birlikteliğimiz, dayanışmamız ve vicdanımız olacaktır. Ve unutmayalım: Bazen bir şehir yeniden doğmak için toprağa değil, kalplere ekilir. Biz bugün Gazze'yi kalplerimize ektik ve inanıyorum ki Gazze yeniden çiçeklenecek, yeniden yükselecek, yeniden insanlığın vicdanında yerini alacaktır" şeklinde konuştu.

