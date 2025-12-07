Göztepe, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 22:16, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 22:20
Goller: Dk.46, Dk.77 Muçi (Trabzonspor), Dk.84 Dennis (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Dk.78 Pina (Trabzonspor), Dk.90+8 Rhaldney (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk.8 Miroshi, Dk.31 Heliton, Dk.43 Janderson (Göztepe), Dk.45 Ozan Tufan, Dk.73 Onuachu, Dk. 87 Onana (Trabzonspor)