Kırıkkale'de alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 kişi tabancayla vuruldu
Yahşihan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, husumetlisi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 09:19, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 09:42
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde E.Ö. ile O.K. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.K., husumetli olduğu E.Ö.'ye tabancayla ateş etti.
VURULARAK YARALANAN ŞAHIS TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle E.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede detaylı çalışma yaptı.
Şüpheli O.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldı.