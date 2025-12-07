MEB'den yerli ve milli dil eğitimi: DİLİM Platformu erişime açıldı

FARKLI YAŞ GRUPLARINI DESTEKLİYOR



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde dijitalleşme adımları kapsamında her dönem yeni projeler hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de yabancı dil alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen DİLİM Platformu.

Erişime açılan DİLİM'in İngilizce bölümünde 7-10, 11-15 ile 16 ve üzeri yaş gruplarına yönelik A1-A2, B1-B2 ve C1 seviyeleri kullanıma sunuldu. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun yapıdaki platform; okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime ve dil bilgisi becerilerini destekliyor.

2026'DA YAPAY ZEKA ASİSTANI DA GELECEK



Platform, kullanıcı deneyimini güçlendirmek ve öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla öğretmen ve veli modülleriyle de genişletildi. Ayrıca platform için yapay zeka destekli asistanlar geliştirilerek bu yenilikçi özelliğin 2026'nın ilk yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

DİLİM platformuna "dilim.eba.gov. tr" adresinden veya mobil cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ESMA ALTIN