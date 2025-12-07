Araç ve motosiklet buluşmasına 1 milyon 146 bin TL ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Akfırat'ta her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenledi. Drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda araca işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 21:11, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 21:14
Tuzla'da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.
Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı.
Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.