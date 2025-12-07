Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası

507 MADDELİK DEHŞET LİSTESİ!



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi'nin erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin idari soruşturmanın İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince yürütüldüğünü açıklamış, olaya karışan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, disiplin sürecinin başlatıldığı ve önleyici rehberlik çalışmalarının devreye alındığı bildirilmişti.

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL), geçtiğimiz günlerde LGS birincisi olan 9. sınıf öğrencilerinden 7'sinin, iddialara göre 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedilmesiyle başlayan tartışma, Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'a ulaşan yeni bir e-posta ile bambaşka bir boyuta taşındı.

"KIZ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 507 MADDELİK TACİZ LİSTESİ"



Dehşet verici iddiaya göre, 9. sınıf öğrencilerinin okuldaki kız öğrencilere yönelik tam 507 maddelik utanç verici bir liste hazırladığı ortaya çıktı. Bu listede, gayri ahlaki ve müstehcen ifadelerle birlikte, açıkça cinsel içerikli taciz ve tecavüz söylemlerinin yer aldığı görüldü.

Konuyu X hesabından paylaşan Türkiye Gazetesi eğitim muhabiri Mahmut Özay, şu bilgileri aktardı:

"Darbedilen öğrenciler hakkında bana atılan mail olayı bambaşka yere taşıyacak. İddiaya göre 9. sınıf öğrencileri okuldaki kız öğrencilere yönelik 507 maddelik bir liste hazırlamış. Bu listede cinsel içerikli ifadeler ile taciz, tecavüz söylemleri dikkat çekiyor. Listeyi ben de tek tek inceledim tam 507 tane gayri ahlaki içerik yazılmış. O can sıkan ifadeleri sansürlememek elde değil. Türkiye'nin en saygın okullarından birinin öğrencileri de bunu yapıyorsa artık vay halimize!"

İZİNSİZ GÖRÜNTÜ VE KART KOPYALAMA İDDİALARI



Skandalın sadece listeyle sınırlı kalmadığı, aynı öğrenci grubunun sistematik takip ve mahremiyet ihlali girişimlerinde bulunduğu da iddia edildi.

Gündeme gelen diğer vahim iddialara göre, söz konusu grup, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandı. Okulun kamera odasına izinsiz girerek müdahalede bulundu. Kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştı. Bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğrafları çekilip arşivlendi. Bu taciz ve mahremiyet ihlali iddialarının öğrenilmesinin ardından öğrenciler arasında sert bir tartışma ve fiziksel arbede yaşandı. Ancak okul idaresinin olayın kapsamını yeterince açıklamaması nedeniyle, durumu öğrenen ailelerin okula gelerek sürece müdahil olduğu öğrenildi.



KIZ ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA: OLAY SADECE ŞİDDET DEĞİL, SİSTEMATİK TACİZ



Öte yandan, İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri, yaşananlara ilişkin Türkiye Gazetesi'ne gönderdikleri yazılı açıklamada, olayın basında yalnızca "şiddet" başlığıyla ele alınmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, iddiaların boyutunun çok daha büyük olduğu şu sözlerle vurgulandı:

Son zamanlarda okulumuzda ardı ardına yaşanan insanlık dışı olaylar İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri olarak yaptığımız bu seslenişi elzem kılmıştır. Bu durum, okulumuzun içine sızmış bir güvensizlik ve tehdit ikliminin dışa vurumudur.

Bizler maruz bırakıldığımız sözlü taciz ve psikolojik şiddeti, hiçbir şart altında meşrulaştırılmayacağız. Yedi kişiden oluşan bir erkek öğrenci grubunun, pek çok kız öğrenciye yönelttiği cinsellik, vahşet ve nefret içeren insanlık dışı söylemler; mavi kubbenin altında adım atarken dahi derin bir tedirginlik duymamıza sebep olmuştur.

Bu sapkın tavırların ve çirkin eylemlerin faillerinin ne bu köklü kurumda ne de herhangi bir toplulukta yeri yoktur. Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındığı müddetçe, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır.

Bizlerin uğradığı mağduriyet telafi edilemeyecek kadar derin ve ağırdır. Bilinmelidir ki; bedenimiz, adımız ve kimliğimiz kimsenin oyuncağı değildir; sınırlarımızı yok sayan her söz şiddet, her davranış taciz ve her eylem açıkça suçtur.

Ne yazık ki yaşananlar, bu taş duvarların şahit olduğu bir ilk değil, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Mesele, yalnızca tek bir "liste" değil, görünmeyen yüzlerce bakış, söz ve davranışın bütünüdür.

Bugün asıl konuşulması gereken, söz konusu yedi kişilik erkek öğrenci grubunun ahlaksız ve insanlık dışı davranışlarıyken; hala meselenin özünü kız öğrencinin kıyafetinde arayan, yanımızda duran sıra arkadaşlarımızın tepkisini bile hazmedemeyen çürük zihniyetler bizim nezdimizde ne insanlığa ne de taş binamızın asırlık ruhuna yakışmamaktadır.

Sorunun kaynağı biz, kıyafetlerimiz, davranışlarımız veya gösterilen tepki değil; sorun büyük bir özgüvenle aramızda, adımlarımızın yankılandığı bu koridorlarda dolaşan ve hala ifşa olmamış faillerdir.

VE SEN SEVGİLİ KIZ KARDEŞİM;

Bedenine, sesine, varlığına göz dikenlere karşı susma. Bu hikayenin suçlusu sen değilsin, hiç olmadın. Yaşadıklarını gizleme!

Kim ne yaptıysa adıyla söylenecek; ne yaşandıysa konuşulacak ve ne örtülmeye çalışıldıysa açığa çıkacak. Çünkü hicbir suç, hicbir inkar, hiçbir savunma gerçeğin sesinden daha yüksek olamaz.

Bilinmelidir ki bizler, susturulacak sesler değil; bu çürük zihniyetleri yerinden söküp atacak kararlılığın ve iradenin ta kendisiyiz.

İstanbul Erkek Lisesi Kız Öğrencileri