En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 yükselişle 11.082,14 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 10:04, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 11:17
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,77 puan ve yüzde 0,68 artışla 11.082,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,46 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesinde yatırımcı güveni, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

