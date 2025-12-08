İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin hazırladığı iddia edilen 507 maddelik taciz listesi büyük tepki çekti. Olayın detayları haberimizde.
İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olaylar, 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet iddialarının ötesine geçerek, öğrenciler tarafından hazırlandığı öne sürülen 507 maddelik cinsel içerikli bir liste ile gündeme taşındı. Söz konusu listenin, kız öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz söylemleri içerdiği iddia edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen müfettişlerce sürdürüldüğünü ve disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından okulda güvenlik ve mahremiyet ihlali iddiaları da gündeme geldi.
Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci
Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; İstanbul Erkek Lisesi'nde, 9. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedildiği iddiasıyla başlayan tartışmalar, yeni belgelerle farklı bir boyut kazandı. 25 Kasım'da yaşanan kavga sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve rehberlik çalışmalarının devreye alındığı bildirildi.
507 Maddelik Liste ve İddialar
İddialara göre, 9. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 507 maddelik listede, kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli ifadeler, taciz ve tecavüz söylemleri yer aldı. Listenin içeriği, okulda sistematik bir mahremiyet ihlali yaşandığına işaret etti.
Ek İddialar
- Kart kopyalama yöntemiyle okulun alt katlarına izinsiz giriş
- Kamera odasına izinsiz müdahale
- Kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişim girişimi
- Kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilmesi
Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından öğrenciler arasında tartışma ve fiziksel arbede yaşandı. Okul yönetiminin olayın kapsamını açıklamaması nedeniyle aileler sürece müdahil oldu.
Kız Öğrencilerden Açıklama
İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri, yaşananların yalnızca şiddet olarak değerlendirilmesine tepki göstererek, olayın sistematik taciz boyutuna dikkat çekti. Açıklamada, sözlü taciz ve psikolojik şiddetin meşrulaştırılamayacağı, yaşanan mağduriyetin derin olduğu vurgulandı. Ayrıca, faillerin okulda barındığı sürece huzur ve güven ortamının sağlanamayacağı belirtildi.
Kamuoyuna Çağrı
Kız öğrenciler, yaşananların yalnızca bir listeyle sınırlı olmadığını, görünmeyen birçok davranışın da sorun teşkil ettiğini ifade etti. Açıklamada, mağdurların susmaması ve yaşananların açıkça konuşulması gerektiği vurgulandı.