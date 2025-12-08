En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Eğitim

İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin hazırladığı iddia edilen 507 maddelik taciz listesi büyük tepki çekti. Olayın detayları haberimizde.

Haber Giriş : 08 Aralık 2025 07:29
İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan olaylar, 9. sınıf öğrencilerine yönelik şiddet iddialarının ötesine geçerek, öğrenciler tarafından hazırlandığı öne sürülen 507 maddelik cinsel içerikli bir liste ile gündeme taşındı. Söz konusu listenin, kız öğrencilere yönelik taciz ve tecavüz söylemleri içerdiği iddia edildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturmanın İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen müfettişlerce sürdürüldüğünü ve disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Olayın ardından okulda güvenlik ve mahremiyet ihlali iddiaları da gündeme geldi.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; İstanbul Erkek Lisesi'nde, 9. sınıf öğrencilerinin 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedildiği iddiasıyla başlayan tartışmalar, yeni belgelerle farklı bir boyut kazandı. 25 Kasım'da yaşanan kavga sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve rehberlik çalışmalarının devreye alındığı bildirildi.

507 Maddelik Liste ve İddialar

İddialara göre, 9. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 507 maddelik listede, kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli ifadeler, taciz ve tecavüz söylemleri yer aldı. Listenin içeriği, okulda sistematik bir mahremiyet ihlali yaşandığına işaret etti.

Ek İddialar

  • Kart kopyalama yöntemiyle okulun alt katlarına izinsiz giriş
  • Kamera odasına izinsiz müdahale
  • Kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişim girişimi
  • Kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilmesi

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından öğrenciler arasında tartışma ve fiziksel arbede yaşandı. Okul yönetiminin olayın kapsamını açıklamaması nedeniyle aileler sürece müdahil oldu.

Kız Öğrencilerden Açıklama

İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri, yaşananların yalnızca şiddet olarak değerlendirilmesine tepki göstererek, olayın sistematik taciz boyutuna dikkat çekti. Açıklamada, sözlü taciz ve psikolojik şiddetin meşrulaştırılamayacağı, yaşanan mağduriyetin derin olduğu vurgulandı. Ayrıca, faillerin okulda barındığı sürece huzur ve güven ortamının sağlanamayacağı belirtildi.

Kamuoyuna Çağrı

Kız öğrenciler, yaşananların yalnızca bir listeyle sınırlı olmadığını, görünmeyen birçok davranışın da sorun teşkil ettiğini ifade etti. Açıklamada, mağdurların susmaması ve yaşananların açıkça konuşulması gerektiği vurgulandı.


