Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Haber Giriş : 07 Aralık 2025 22:10, Son Güncelleme : 07 Aralık 2025 22:06
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Duran, Macaristan Başbakanı Orban ve beraberindeki üst düzey heyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 8 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Ziyaretin, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle yapılacağını aktaran Duran, temaslarda "geliştirilmiş stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini ifade etti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Ziyaret kapsamında ayrıca, iki ülke ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.

