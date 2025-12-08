Kamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştu

En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da 'şap hastalığı' nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Eski eşiyle evli polis memuruna çarpan sürücü gözaltına alındı
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
'Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu' iddiasına ilişkin açıklama
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
Gümüş'teki yükseliş yüzde 100'ü aştı
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
'Türkiye'nin Miamisi' dikey mimariye yenik düştü
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Aidat göçü: İstanbul'da 10 Bin TL'yi aştı, 117 bin kişi taşındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 10 gözaltı
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Havacılığın mutfağı: Uçaklar onlar olmadan havalanamıyor!
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Türkiye'nin en köklü lisesinde 'kız öğrencilere yönelik taciz listesi' iddiası
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Yolları fakültede kesişen doktor çift, aynı hastanede şifa dağıtıyor
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Otomotiv ihracatında çifte haneli büyüme: Yıl sonu hedefine yaklaşılıyor!
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
Yargıtay: İşe giderken trafik kazasında ölen kişi 'vazife malulü sayılsın'
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
7 ilde 7 organize suç örgütüne darbe: 67 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştu

"Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı"nda Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde yer alan paydaşlarla kurumsal bir istişare mekanizması tesis edilmesi amaçlandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 11:59, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 11:57
Yazdır
Kamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştu

Dışişleri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) işbirliğiyle, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün katılımıyla Ankara'da düzenlenen "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı"nda Türkiye'de yatırımı bulunan küresel teknoloji firmalarının Türkiye temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye'deki teknoloji ve inovasyon altyapısının güçlendirilmesi ve katma değeri yüksek teknolojiler için yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin kamunun ve özel sektörün karşılıklı beklentileri ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanlığı Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, "son yıllarda teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı gelişmelerin uluslararası ilişkileri de dönüştürücü bir tesir yarattı. Devletler için stratejik bir alan haline gelen teknolojik dönüşümün tabiatıyla diplomasi pratiklerini da yeniden şekillendirdi ve neticede "teknoloji diplomasisi" kavramıyla tanıştık. Bakanlığımız ve dış temsilciliklerimiz bu dönüşüme hızlı biçimde intibak etti ve katkı sunmaya başladı. Özel sektörden alacağımız geri bildirimler yalnızca yerel düzeyde değil uluslararası ilişkilerimizi de şekillendirebilecek girdiler sağlayacaktır" ifadelerini kullanarak katılımcılara davete icabet ettikleri için teşekkürlerini sundu.

Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun da, "Türkiye'nin teknoloji alanında hem yatırım ortamının kalitesini yükseltmeyi hem teknoloji şirketlerinin Türkiye'de sürdürülebilir ve öngörülebilir bir şekilde faaliyet göstermesine imkan sağlayan çok paydaşlı bir ekosistem oluşturmayı önemsediğini" dile getirerek "özel sektör temsilcilerinin geri bildirimlerinin hassasiyetle değerlendirildiğini" kaydetti.

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise, "özel sektör ve kamu arasındaki etkileşime katkı sağlamaktan memnuniyet duyduğunu" dile getirdi ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelinin dünyaya yansıtılmasında, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının yapıcı rolünün altını çizdi; AIPA'nın yerel, ulusal, bölgesel ve küresel yapay zeka toplulukları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmaya yönelik düzenlediği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'nın düzenli aralıklarla sürdürülmesinin kamu-özel sektör iletişiminin derinleşmesine katkı sağlayacağı konusunda mutabık kalındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber