Kartalkaya davasında gerekçeli karar açıklandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçede, otelin yönetim kurulu üyeleri sanıklar Halit Ergül, Emine Ergül Murtezaoğlu, Emir Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın, yangın anında "altın zaman" olan süreyi, otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanmadıkları, sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almadıkları vurgulandı.

Gerekçede, sanıkların belirlenen eksiklikleri giderme kudretinde olmalarına rağmen

"olursa olsun"

mantığıyla hareket ederek, bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları belirtildi.