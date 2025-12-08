Meslek Komisyonlarından Bakanlık Çıkarması

Ziyarette branş komisyonu başkanları, kendi meslek alanlarına ilişkin beklentileri, mevzuat eksiklikleri ve uygulamadaki sorunlara dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Hemşirelikte Alan Dışı Görevlendirme Sorunu Gündeme Geldi

Hemşirelik Komisyonu , hemşirelerin alan dışı görevlendirmeler nedeniyle ağır iş yükü altında kaldığını vurgulayarak bu uygulamanın son bulmasını talep etti. Hemşirelik yönetmeliğinin yayımlanması, hasta-hemşire oranına sınır getirilmesi ve palyatif ile endoskopi gibi kapalı birimlerin bu kapsama alınması gerektiğini ifade etti.

Yaşlı Bakım Teknikerlerinden Eğitim ve Görev Tanımı Talebi

Yaşlı Bakım Teknikerleri Komisyonu, görev tanımının yeniden düzenlenmesi, yükseköğretimde verilen eğitimlerin sahadaki yetkilere uyarlanması gerektiğini belirtti. Sertifikasyon sağlanamaması durumunda açıköğretim programının kapatılması ve meslek gününün ilan edilmesi taleplerini dile getirdi.

Radyolojide Akılcı Görüntüleme Vurgusu

Radyoloji Komisyonu tıbbi görüntüleme teknisyen ve teknikerlerinin görev tanımının yeniden düzenlenmesini istedi. Tekrar doz maruziyetinin önlenmesi amacıyla "Akılcı Görüntüleme Rehberi" hazırlanması talebini iletti.

Fizik Tedavi Teknikerlerinden Mesleki Netlik Talebi

Fizik Tedavi Teknikerleri Komisyonu , görev tanımı ve yetki belirsizliğinin sahada uygulama farklılıklarına yol açtığını belirterek, FTR ünitelerinde bölüm dışı personel çalıştırılmasının sona erdirilmesini istedi. Ayrıca meslek gününün belirlenmesi talep edildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinden Görev Tanımı Düzenlemesi

Ağız ve diş sağlığı komisyonu, görev tanımındaki belirsiz ifadelerin sahada sorun oluşturduğunu belirterek çözüm önerilerini sundu. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Günü talebi de tekrar gündeme taşındı.

Odyoloji ve Odyometri Raporları Resmi Olarak Sunuldu

Odyoloji Komisyonu , hazırlanan "Odyoloji Meslek Tanımı, Görev-Yetki Dağılımı ve Ulusal Standartlar Raporu"nu resmi olarak takdim ederek kamuda odyolog istihdamının artırılması gerektiğini vurguladı.

Odyometri Komisyonu ise yetersiz personel istihdamı, klinik standartların düzenlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik ek raporun resmi olarak teslim edildiğini açıkladı.

112 Komisyonu; personel yetersizliği, ambulans filosunun yenilenmesi ve istasyonların fiziki şartlarının mevzuata uygun şekilde düzenlenmesine yönelik taleplerini iletti.

Engelli Çalışanların Talepleri de Gündemdeydi

Engelli Çalışanlar Komisyonu , engelli personelin çalışma alanlarında fiziki koşulların iyileştirilmesi, tayin süreçlerinde engel durumunun gözetilmesi ve lojman haklarında pozitif ayrımcılık uygulanması taleplerini iletti.

Genç Sağlık Sendikası branş komisyon temsilcileri, tüm branşlarda yaşanan sorunların çözümü, mesleki standartların iyileştirilmesi ve sağlık çalışanlarının daha adil çalışma koşullarına kavuşması için mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.



