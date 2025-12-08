'Daltonlar' suç örgütüne ilişkin yeni iddianame tamamlandı

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 1456 sayfalık iddianamede, 1 kişi "ölen", 2 kişi "mağdur", 27 kişi "müşteki", 34 kişi ise "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldı.

İddianamede, Gökdemir'e bağlı hareket eden grubun "Barış Boyun suç örgütü" adına çok sayıda "silahlı saldırı", "kasten öldürme" ve "yağma" eylemlerini gerçekleştirmesi üzerine basın yayın organlarında çokça adından söz ettirmeye başladığı, kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü", "Daltonlar çetesi" ve "motosikletli çete" gibi isimlerle nitelendirildikleri belirtildi.

Elebaşı Gökdemir'in 2024 yılında Boyun'dan ayrıldığını sosyal medyadan paylaştığı aktarılan iddianamede, suç örgütünün işleyişine ve hiyerarşik yapısına yer verildi.

İddianamede, örgütün cebir ve şiddet kullanarak halk ile hasım oldukları silahlı suç örgütü üyelerini sindirmek, hakimiyet sürdükleri bölgede nam yapmak, korkulan güç haline gelmek, İstanbul'da silah ticareti, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, para karşılığında adam öldürme, yaralama ve yağma suçlarını tek elden yürütmek gibi amaçlarının olduğu kaydedildi.

Örgütün, bilinen yerleşik yeraltı suç örgütlerinden insan kaynağı, örgütlenme ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu ifade edilen iddianamede, örgüt üyelerinin 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçildiği, özellikle 15-18 yaş aralığında olan ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu, kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği vurgulandı.

İddianamede, örgütün birçok eyleminde yaşı küçükleri doğrudan kullandığının altı çizilerek, suça sürüklenen çocukların karıştığı eylemler ile bazı suça sürüklenen çocukların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadeler yer aldı.

Örgüte müzahir sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, müşteki ve şüpheli ifadeleri, yakalanan şüphelilerin telefonlarında tespit edilen örgütsel yazışma ve görseller, ikrar içeren şüpheli savunmaları da iddianamede aktarıldı.

Suça sürüklenen çocukların örgütteki konumlarının anlatıldığı iddianamede, Beratcan Gökdemir'in örgütün elebaşı ve kurucusu, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz, Sinan Memi, Murat Özavşar ve Batın Can Gökdemir'in ise örgüt yöneticisi olduğu bildirildi.

İddianamede, elebaşı Gökdemir ile örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinden yaşı büyük olanlar hakkında İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava dosyası bulunduğu belirtilerek, bu dava ile suça sürüklenen çocuklar hakkında açılan dava dosyasının birleştirilmesi konusunda takdirin mahkemede olduğu ifade edildi.

- Ne olmuştu?

Başsavcılık, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, elebaşılığını Rusya'da tutuklu bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı ve kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün 33 ayrı eylemine iştirak ettiği tespit edilen 15'i tutuklu, 19'u adli kontrollü 34 yaşı küçük şahıs olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçlarından soruşturma tamamlanmış olmakla, yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 79 yıla kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır."