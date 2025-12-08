Altın haftanın ilk gününü düşüşle kapattı

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 786 bin lira, en yüksek 5 milyon 839 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 5 milyon 815 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 850 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 512 milyon 784 bin 664,06 lira, işlem miktarı ise 435,81 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 618 milyon 960 bin 541,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çıtak Yetkili Müessese ile Osmanlı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: