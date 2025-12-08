Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı, 3 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 24 yaşındaki S.Y., aralarında çıkan tartışmada 26 yaşındaki U.Ş.'ye tabancayla ateş açtı.

Sağ bacağından yaralanan U.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 ŞÜPHELİ VE SUÇ ALETİ YAKALANDI

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmada kaçan şüpheli S.Y. ile yanında bulunduğu tespit edilen 24 yaşındaki H.L. ve 27 yaşındaki C.Ç., Ataköy Mahallesi'nde araç içinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



