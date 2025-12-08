Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 17:43, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 17:45
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.