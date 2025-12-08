Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Tutuklamaya sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, arkadaşı Ersen Dikmen'e maddi destek sağladığını ancak parayı yasadışı bahiste kullanıp kullanmadığını bilmediğini savundu ve profesyonel kariyerinde hiçbir şekilde şike teklifi almadığını vurguladı. Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ise yasadışı bahis sitesinde işlem yapmadığını, formasını giydiği hiçbir takıma kupon yapmadığını ve TFF tarafından kendisine verilen cezanın şike değil, kupon yapmaktan kaynaklandığını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 20:47, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 20:50
Yazdır
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

'PROFESYONEL KARİYERİMDE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM'

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, "Ersen Dikmen'i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen'e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım. Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen'in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen'e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Dikmen'e borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Dikmen'in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen'in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta'ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transferi ilişkisi bundan ibarettir. Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalardır. Volkan Nart isimli şahıs Sivasspor'da oynadığım dönemde tanıştığım kişidir. İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" şeklinde konuştu.

'FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM'

Galatasaray'lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber