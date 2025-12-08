100 Milyon TL'ye 5 yıldızlı köpek tesisi yapılmasına tepki

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yusuf Alemdar tarafından 105 dönümlük arazi üzerine kurulan ve maliyetinin 100 milyon TL'ye yaklaştığı belirtilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Kampüsü, siyasi ve toplumsal tartışmalara neden oldu.Gazeteci Mehmet Ali Önel ekonomik koşullara dikkat çekerek "beş yıldızlı köpek tesisi" eleştirisi yöneltti.

Mehmet Ali Önel: "Ekonomik kriz varken 100 milyonluk tesis akıl tutulmasıdır"

Gazeteci Mehmet Ali Önel ise projeye sert tepki gösterdi. Emekliler ve asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde kamu kaynaklarıyla bu ölçekte bir tesis yapılmasını eleştiren Önel, "Hiç kimse kusura bakmasın, bu gerçeklerden kopuşun en açık belgesidir" dedi.

Önel, gelişmiş ülkelerde sahipsiz köpeklerin uzun süre barınaklarda tutulmadığını, sahiplenilmeyen hayvanların kısa süre içinde uyutulduğunu hatırlatarak Türkiye'deki uygulamayı "israf" olarak nitelendirdi. Kamu kaynaklarının öncelikli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirten Önel, "Nedir bu köpek sevdası? Kamu imkanlarını kamu yararına harcayın" ifadelerini kullandı.

5 yıldızlı köpek tesisi tartışmaları büyüyor

Sakarya'daki dev kampüs, hayvan refahı açısından bir yatırım olarak değerlendirilirken, ekonomik kriz koşullarında bütçe öncelikleri açısından geniş bir tartışma başlattı. Belediyenin projenin maliyetine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapması beklenirken, kamuoyundaki "öncelik" tartışmasının süreceği öngörülüyor.