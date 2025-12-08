Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Bakanlık açıkladı: TOGG modelleri ne kadar yerli?
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesinden bugüne ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
Numan Kurtulmuş: Komisyon fevkalade güçlü bir rapor yazacak
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
TFF'den bahis soruşturmasında yeni dalga: 197 futbolcu PFDK'ya sevkedildi
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Belediye başkanı halı saha maçı sonrası gençleri sopayla dövdü iddiası
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Adliyede zimmet skandalı: Kadın memur savcılığa gidip itiraf etti!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
Memur-Sen'den çağrı: Ücret dengesi için acil kamu personel reformu şart!
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
'Diyanet, Cin Tartışmalarında Görevini Yapmıyor'
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Tapusunu bekletenler dikkat: Yeni yılda 3 katına çıkıyor
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
İstanbul'da 10 ilçede su kesilecek
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
'Bütçemiz, istikrar içinde kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir'
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
En çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Bir polis şehit oldu
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
Ebeveynler dikkat: Bakanlık 2 ürünü yasakladı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
72 ilde narkotik operasyonu: 970 gözaltı
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Perşembe günü yılın son faiz kararı açıklanacak
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İşte 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
İstanbul Erkek Lisesi'nde 507 Maddelik Taciz Listesi Skandalı
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Lisanslı pilot sayısı, gelecek yıl 17 bini aşacak
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
Vali Gül: Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu göstermemiz lazım
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
'Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçek dışı'
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
İmamoğlu, 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Yerli sistemi Bakan Uraloğlu duyurdu! 7 gün 24 saat çalışacak
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Tek öğretmen, dört öğrenci: Köy okuluna yürek ısıtan dokunuş
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 19:40, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 19:37
Yazdır
Futbolda 'Bahis' ve 'Şike' operasyonu: 29 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI

Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar'ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.

29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber