'Otizmli öğrenciler sıraya bağlandı' iddiasına İl MEM'den açıklama

9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okulda çekilen görüntüler, bir veli tarafından kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Olay, özel gereksinimli çocukların eğitim ortamlarının ve öğretmen yeterliliklerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini gündeme getirdi.

Olayın Detayları ve Velilerin Tepkileri

Osmangazi ilçesindeki okulda yaşanan olayda, öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlediği görüntüler kamuoyuna yansıdı. Görüntüleri kaydeden velilerden Tülay Gürel, çocukların sadece fiziksel değil, sözlü şiddete de maruz kaldığını belirtti. Gürel, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Eğitim Ortamı ve Yaşanan Sorunlar

Çocukların sessiz ve sakin alanlarda eğitim görmesi gerektiği vurgulandı.

Veliler, bazı öğretmenlerin çocuklara olumsuz yaklaştığını ve şiddet uyguladığını iddia etti.

Okulda velilerin sınıfa alınmadığı ve çocukların uygunsuz ortamlarda bırakıldığı belirtildi.

Öğrencilerin yönetimi için fiziksel müdahale yöntemlerinin kullanıldığı öne sürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iddialara ilişkin açıklama

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitim okulundaki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Osmangazi ilçesi BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu hakkında basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan görüntülerin öğrencinin güvenliği amacıyla velisi tarafından geliştirilen tedbir amaçlı uygulama olduğu anlaşılmakla birlikte söz konusu iddialarla ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır."