Adliye odaları hükümlülerin emeği ile donatılıyor

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 2 bin 500 metrekarelik atölyeler, cezaevleri ve adliyeler başta olmak üzere birçok resmi kurum için mobilya, demir ve tel örgü işleri üretiyor. Başsavcı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Bakanlığının büyük önem verdiği bu çalışmalarla atıl bir ekonomik güç konumundaki hükümlülerin gönüllülük esasıyla çalışma hayatına katıldığını ve sosyal hayata adaptasyon süreçlerinin kısaltıldığını belirtti. Atölyelerde mesleki eğitim alan hükümlülere Milli Eğitim onaylı belgeler verilerek, tahliye sonrasında meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2025 23:00, Son Güncelleme : 08 Aralık 2025 23:25
Yerleşkedeki toplam 2 bin 500 metrekare açık ve kapalı alana sahip mobilya ile demir ve tel örgü atölyelerinde cezaevleri başta olmak üzere çeşitli kurumlara hizmet veriliyor.

Ülke genelinde son 4 yılda açılan ve açılmakta olan ceza infaz kurumlarının pencere koruma telleri ve diğer demir işler ile adliyelerin makam oda takımları, arşiv ve depo dolap takımları, mahkeme salonu mobilya işleri, bu atölyelerde üretilip, yerinde montajlanıyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, AA muhabirine, Adalet Bakanlığınca büyük önem verilen bu çalışmalarla atıl bir ekonomik güç konumunda olan hükümlülerin gönüllülük esası ile çalışma hayatına katılmalarını sağladıklarını söyledi.

Yapılan işlerin tamamında güvenlik ve kaliteyi ön planda tutarak hizmet verdiklerini, topluma faydalı olma şansı verilen hükümlülerin böylece sosyal hayata adapte olma süreçlerinin kısaltıldığını dile getiren Ener, hükümlülerin mesleki eğitimleri sonunda vasıflı çalışan, meslek erbabı olmalarının amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Temel Göğüş ise mobilya atölyesinin daha çok büro tefrişatı anlamında gelişmiş bir durumda olması dolayısıyla müşterinin de büyük oranda ceza infaz kurumları ve diğer resmi kurumlar olduğunu ifade etti.

Göğüş, "Adliyelerimizin, ceza infaz kurumlarımızın, özellikle yakın çevredeki adliyelerimizin demirbaş olarak kullandığı mobilyaların hepsini üretirken, orada da yine hükümlülerimiz faaliyette bulunuyor. Özellikle kapalı ceza infaz kurumlarımızın güvenlik anlamında çok ihtiyaçları oluyor, onların yanı sıra kameriye, demir parmaklık ihtiyaçlarını demir atölyemizde yapıyoruz." diye konuştu.

- 15 günde ufak bir adliyenin tüm mobilya işi bitiriliyor

Mobilya Atölyesi şefi Fuat Asil de şu anda 3 memur, 1 mobilya teknisyeni ve 10 hükümlü ile çalıştıklarını söyledi.

Neredeyse 15 günde ufak bir adliyenin tüm mobilya işini bitirebildiklerini vurgulayan Asil, "Mahkeme salonu ve hakim savcı odası takımları, dolapları ile memur ve katip masalarını yapıyoruz. Buradan yüklüyoruz, montajını yapıp, teslim ediyoruz. 10 hükümlü ile çalışıyoruz. Kapasite arttığı müddetçe de hükümlü sayısını devamlı arttırabiliyoruz." dedi.

Yeni teknolojik ekipmanlar ekledikleri atölyede, son dönemde büyük çoğunluğu cezaevleri ve adliyeler olmak üzere hastane, jandarma ve diğer resmi kurumlara iş yaptıklarını belirten Asil, "Hükümlülerimize belge veriyoruz. Dışarıda bu mesleği devam ettiren hükümlü arkadaşlarımız var. Verdiğimiz belgelerle dükkan açabiliyorlar, iş yapabiliyorlar. Onlarla devamlı istişare halindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız hükümlüleri meslek sahibi yapmak"

Demir ve Tel Örgü Atölyesi şefi Yusuf Erdoğan ise son dönemde 23 ceza infaz kurumuna iş yaptıklarını söyledi.

Cezaevleri için pencere korkuluğu ile parmaklıklar, demir kapılar, panel çitlerin üretimi ve montajını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, günlük ortalama 75 pencere korkuluğu ve 280 metrekare tel örgü yaptıklarını anlattı.

Birçok ilde yeni yapılan ceza infaz kurumlarının demir işlerini yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini kaydeden Erdoğan, "15 hükümlümüz şu anda sertifika programında. Bunlara mesleki eğitim kapsamında Milli Eğitim onaylı kaynakçılık belgesi veriyoruz. Dışarıda tekrar iş bulmaları açısından tavsiye mektubu şeklinde mektuplar hazırlıyoruz. Amacımız hükümlülerimizi topluma kazandırmak, bir meslek sahibi yapmak. Yani buraya gelen, hiçbir şey bilmeyen hükümlüye bile gerekli eğitimi vererek, iş sağlığı, iş güvenliği, mesleki eğitim konusunda elimizden geleni yaparak topluma kazandırıyoruz." diye konuştu.

