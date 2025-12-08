Armut.com'a erişim engeli getirildi

Çok sayıda kullanıcısı olan ve hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri buluşturan "Armut.com" platformunun erişime engellendiği öğrenildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığına göre kararı İstanbul Anadolu 7'nci Sulh Ceza Hakimliği aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda hayata geçirildi.

Erişim engeli, 8 Aralık itibarıyla yürürlüğe girerken kararın gerekçesi ve detayları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

ARMUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Erişim engelinin ardından Armut.com'un sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Siteye yurt dışından erişim olduğu ancak Türkiye'den erişilemediği belirtilen açıklamada, "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir. Ayrıca erişim engeli işleminin mesai saatleri sonrasında uygulanmış olması nedeniyle, ilgili mahkeme karar metnine ve dolayısıyla erişim engelinin gerekçesine şu aşamada ulaşamamaktayız" denildi.